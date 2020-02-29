Военную базу во Франции закрыли на карантин из-за коронавируса

База Военно-воздушных сил Франции под коммуной Крей закрыта на карантин после выявления коронавируса нового типа у нескольких человек на территории объекта, сообщила французский министр обороны Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

На базе отменены все коллективные действия, приостановлены командировки на территорию объекта и с нее, заявила Парли. Она отметила, что меры предосторожности приняты во всех военных полках и на других базах вооруженных сил. По словам министра, все военнослужащие проходят осмотр перед отъездом на задания и после возвращения на базы.

Кроме того, предприняты меры для обеспечения непрерывности операций, говорится в сообщении главы минобороны. Отмечается, что французская армия выполняет свою миссию и обеспечивает защиту населения страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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