Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео будет присутствовать на церемонии подписания соглашения радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)в Дохе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление администрации президента США.

Отмечается, что Помпео будет свидетелем при подписании соглашения с представителями «Талибана» (организация запрещена в России). В это же время как министр обороны США Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана.

Подписание соглашения пройдет 29 февраля в Дохе в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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