Начальник Генштаба ВС России обсудил ситуацию в Сирии в коллегой из США

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в ходе телефонного разговора с коллегой из Соединенных Штатов Марком Милли ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Телефонный разговор состоялся 28 февраля.

«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

— В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии