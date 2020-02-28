В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Клинцевич отметил, что Россия в связи с этим будет вести серьезные консультации на всех уровнях.

При этом, по мнению сенатора, НАТО не станет включаться в возможный конфликт в случае начала широкомасштабной турецкой операции.

Клинцевич также считает, что Турция подменяет понятия, незаконно находясь на территории другого государства. Сенатор подчеркнул, что при таком подходе Турции нельзя назвать дружественными действия ее военных и участие в поддержке подразделений террористов.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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