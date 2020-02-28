ВС Турции поразили более 200 объектов сирийского режима

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что воздушные силы и артиллерия Турции ликвидировали более 200 объектов правительственной армии Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам министра, в ходе военного столкновения в провинции Идлиб турецкие войска уничтожили более 200 объектов САР. В их числе 5 вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин, 23 единицы орудий и гаубиц, 5 грузовиков с боеприпасами. Кроме того, министр сообщил о ликвидации 309 сирийских военнослужащих.

Кроме того, турецкие силовики обезвредили систему противовоздушной обороны SA-22, захватили 3 склада боеприпасов, 2 склада материальных средств и 1 здание штаба.

Акар подчеркнул, что решение о массированных атаках на позиции сирийской армии были приняты в ответ на гибель 33 турецких военных в результате авиаудара.

По словам министра, хотя расположение турецких войск ранее согласовывалось с официальными представителями России, эта атака все же была осуществлена.

В свою очередь российские власти заявили, что российская авиация в районе населенного пункта Бехун, где погибли Турецкие военные, не применялась.

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