Турция может перекрыть проливы для прохода военных кораблей
Турция в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Кроме того, по данным СМИ, Турция может отложить развертывание российских систем С-400.
Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженные ракетами «Калибр», начали прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.
27 февраля террористы из Идлибской зоны деэскалации предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
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