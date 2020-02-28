Турция может перекрыть проливы для прохода военных кораблей

Турция в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Кроме того, по данным СМИ, Турция может отложить развертывание российских систем С-400.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженные ракетами «Калибр», начали прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.

27 февраля террористы из Идлибской зоны деэскалации предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.

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