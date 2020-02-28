В партии Эрдогана заявили, что Турция будет признавать войска Сирии «вражескими целями»
Турция теперь будет относить к вражеским целям войска правительства Сирии после того, как по турецким военным был нанесен авиадур в Идлибе. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на пресс-секретаря возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика.
По его словам, турецкая сторона отныне считает всех военнослужащих сил президента Сирии Башара Асада «вражескими целями».
Ранее стало известно, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли 33 военных Турции. В ответ на это турецкие военные начали воздушный и наземный обстрел позиций правительственных войск Сирии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— После удара сил Сирии в Идлибе погибли 22 турецких военных
— Турция ответила на гибель своих военных ударами по силам Сирии
— Число погибших военных армии Турции в Идлибе возросло до 33