В партии Эрдогана заявили, что Турция будет признавать войска Сирии «вражескими целями»

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Турция теперь будет относить к вражеским целям войска правительства Сирии после того, как по турецким военным был нанесен авиадур в Идлибе. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на пресс-секретаря возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика.

По его словам, турецкая сторона отныне считает всех военнослужащих сил президента Сирии Башара Асада «вражескими целями».

Ранее стало известно, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли 33 военных Турции. В ответ на это турецкие военные начали воздушный и наземный обстрел позиций правительственных войск Сирии.

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