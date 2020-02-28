Турция ответила на гибель своих военных ударами по силам Сирии

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Турецкая армия в ответ на гибель своих военных обстреливает правительственные силы Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Как известно, до этого 22 турецких военных погибли в Идлибе после авиудара сил правительства Сирии.

«Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии», — сказал Алтун.

Он отметил, что ответ на удары сирийских сил будет «многократным».

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