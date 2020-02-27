ЦПВС: Турция продолжает поддерживать боевиков в Сирии

Турция продолжает оказывать поддержку незаконным вооруженным формированиям в Идлибской зоне деэскалации, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турецкая сторона поддерживает боевиков огнем артиллерии и ударами по подразделениям сирийских вооруженных сил с помощью беспилотной авиации, заявил Журавлев. Он подчеркнул, что данные действия нарушают сочинские соглашения.

Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.

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