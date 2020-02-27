Турция призывает к прекращению огня в Идлибе

Турция призывает к прекращению огня в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что в ходе проходящих в Анкаре российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе турецкая сторона заявила о необходимости скорейшего прекращения боевых действий в регионе.

Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Спасает авиация»: турки напали на российских военных

— Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Турцией

— Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии