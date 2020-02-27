Эрдоган заявил о гибели трех военнослужащих Турции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, силы правительственной армии Сирии понесли более серьезные потери.

«Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», — сказал глава республики.

Он также добавил, что в настоящее время в Идлибе ситуация развивается в пользу Турции.

«Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения [с Сирией]», — подчеркнул президент.

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