Эрдоган заявил о гибели трех военнослужащих Турции в Идлибе
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, силы правительственной армии Сирии понесли более серьезные потери.
«Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», — сказал глава республики.
Он также добавил, что в настоящее время в Идлибе ситуация развивается в пользу Турции.
«Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения [с Сирией]», — подчеркнул президент.
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