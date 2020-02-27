Украинская партия представила план по возвращению Донбасса

Украинская партия «Голос» обнародовала план, реализация которого поможет вернуть Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из лидеров партии Сергея Рахманина.

По его мнению, минские соглашения не помогают разрешить конфликт и прекратить кровопролитие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако они в партии разработали план с последовательными шагами, которые позволят получить желаемое.

Рахманин рассказал, что план по реинтеграции Донбасса состоит из семи шагов, которые имеют конкретные сроки и меры. Первый пункт — прекратить огонь в долгосрочной перспективе — в течение шести месяцев. Второй этап — создание 2,5 километровой демилитаризованной зоны с международной полицейской миссией. Третий — разоружение, после этого необходимо договориться об управлении территориями. В это же время необходимо проводить полное разминирование.

Следующий этап — «демонтирование квазигосударственных институций оккупационного режима». И последние шаги — передача власти и контроля над границей временным международным администрациям, а в будущем и украинским временным администрациям.

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