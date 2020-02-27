США отказались провести встречу с российскими юристами по ДСНВ

Американская сторона отказалась от предложения Москвы провести встречу юристов, чтобы обсудить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

Россия получила от США официальный отказ, заявил замглавы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД. Он рассказал, что Москва предлагала Вашингтону сверить часы по этому вопросу, однако страна отказалась. По его мнению, американцы уходят от попыток поговорить на эту тему.

«Но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — добавил он.

Леонтьев сказал, что действительно существует шанс непродления ДСНВ.

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