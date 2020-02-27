Глава Минобороны Украины заявил, что не слышал о своей предполагаемой отставке

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не слышал информацию о своей предполагаемой отставке, передает РИА «Новости».

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отстранить Загороднюка и уже провел четыре собеседования на должность министра обороны.

«У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так», — ответил действующий министр обороны, добавив, что слухи о его увольнении начали появляться в прошлом году.

«Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем», — подчеркнул Загороднюк.