Глава Минобороны Украины заявил, что не слышал о своей предполагаемой отставке

close
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время международных военных учений Rapid Trident во... Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время международных военных учений Rapid Trident во...
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время международных военных учений Rapid Trident во...
РИА «Новости»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не слышал информацию о своей предполагаемой отставке, передает РИА «Новости».

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отстранить Загороднюка и уже провел четыре собеседования на должность министра обороны.

«У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так», — ответил действующий министр обороны, добавив, что слухи о его увольнении начали появляться в прошлом году.

«Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем», — подчеркнул Загороднюк.