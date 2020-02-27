Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Так, по данным агентства, фрегат «Адмирал Горшков» в январе выстрелил «Цирконом» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне Северного Урала.

Отмечается, что дальность полета ракеты превысила 500 км.

Источники уточнили, что после завершения программы испытательных пусков с борта корабля запуски этих ракет начнут выполнять с атомных подлодок.