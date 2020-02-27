Боевики организовали лагерь на месте раскопок древнейшего города в Сирии

Боевики организовали тренировочный лагерь и химическую лабораторию на руинах древнейшего города Эбла в Сирии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сирийским военным удалось освободить Эблу от террористов. Ученым еще предстоит оценить ущерб, нанесенный боевиками древнейшим руинам.

Эбла была столицей государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до н. э. Во времена процветания Эбла занимала почти всю территорию современной Сирии. Город располагался недалеко от современного Алеппо. Раскопки Эблы были начаты в 60-е годы 20 века итальянскими учеными, что позволило собрать к настоящему времени богатый архив.