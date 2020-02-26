Глава Пентагона обеспокоен «региональным доминированием» России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что обеспокоен тем, что Россия хочет «подтверждать своё региональное доминирование». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона все еще «намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование», делая это при помощи нарушения суверенитета сопредельных стран и обязательств по договорам, а также «участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе».

Министр обороны США подчеркнул, что Россия «продолжает добиваться стремительной модернизации» собственных вооруженных сил.

Эспер также выразил обеспокоенность насчет недавней демонстрации российского гиперзвукового оружия, которое «подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала» Москвы «и намерений подорвать» НАТО.