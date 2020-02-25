Индия подписала контракт на закупку американского вооружения на $3 млрд
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия подписала контракт на закупку американского вооружения на более чем $3 млрд, передает «Интерфакс».
Трамп отметил, что среди будущих поставок ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60. Также индийские и американские военные проводят совместные учения.
По словам американского президента, Вашингтон и Дели должны вместе противостоять радикальному исламскому терроризму.
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