Индия подписала контракт на закупку американского вооружения на $3 млрд

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия подписала контракт на закупку американского вооружения на более чем $3 млрд, передает «Интерфакс».

Трамп отметил, что среди будущих поставок ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60. Также индийские и американские военные проводят совместные учения.

По словам американского президента, Вашингтон и Дели должны вместе противостоять радикальному исламскому терроризму.

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