Пентагон официально принял этические принципы для искусственного интеллекта

Пентагон заявил, что официально принял этические принципы применения искусственного интеллекта в вооружениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рекомендации были направлены в адрес министра обороны США Марка Эспера осенью 2019 года. Он, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты совместно со своими союзниками должны в скором времени начать пользоваться искусственным интеллектом, чтобы побеждать на полях сражений и защищать международный порядок.

Отныне Пентагон будет пользоваться пятью основными принципами. Искусственный интеллект должен быть «ответственным», «соразмерным», «понятным», «надежным» и «управляемым».

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