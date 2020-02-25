США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его совам, командующий силами США в РОК Роберт Абрамс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан рассматривают возможность сокращения командных учений из-за вспышки коронавируса.

Эспер уточнил, что окончательное решение еще не принято.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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