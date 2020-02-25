Военные США, Канады и Норвегии выполнят полет над Россией

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что наблюдательный полет будет выполняться с 25 по 29 февраля с аэродрома Кубинка на шведском самолете СААБ-340.

По словам Рыжкова, данная модель самолета не предназначена для применения какого-либо оружия. Кроме того, во время полета по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты.

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