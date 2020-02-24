ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Артиллерийские катера Военно-морских сил Украины совместно с кораблем спецобеспечения Государственной погранслужбы страны провели учебные стрельбы в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Уточняется, что после поражения целей катера Украины вернулись в порт базирования.

В пресс-службе заявили, что за учениями украинских ВМС наблюдала российская сторона, которая запросила координаты украинских бронекатеров и предупредила об особом статусе прохождения Керченского пролива.

Отмечается, что Азовское море является внутренним морем двух государств, в его акватории не проведена делимитация границ.