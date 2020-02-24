КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта будут работать по весеннему графику, с 08.00 до 19.30 мск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы...», — говорится в сообщении.

До изменение КПП в Донбассе работали в зимнем режиме — с 9.00 до 18.00 мск.