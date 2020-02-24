Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Турцией

Российские наблюдатели на этой неделе совершат наблюдательный полет над территорией Турции в рамках договора по Открытому небу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как отмечается, в операции задействован будет самолет ТУ-154М ЛК-1.

Полет запланирован на 25 — 28 февраля. Самолет стартует с аэродрома Открытого неба Эскишехир.

Максимальная дальность полета составит 1900 километров.

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