Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

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Emrah Gurel/AP

Турецкая военная колонна была остановлена российскими военными самолетами в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Telegaram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что турецкие военные хотели пройти в населенный пункт Аль-Бара.

Из-за воздушных ударов по объектам боевиков колонна Турции была вынуждена изменить маршрут и покинуть район в целях собственной безопасности.

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