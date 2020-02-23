Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты
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Турецкая военная колонна была остановлена российскими военными самолетами в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Telegaram-канал «Военный обозреватель».
Отмечается, что турецкие военные хотели пройти в населенный пункт Аль-Бара.
Из-за воздушных ударов по объектам боевиков колонна Турции была вынуждена изменить маршрут и покинуть район в целях собственной безопасности.
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