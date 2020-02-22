Анкара поддерживает подписание соглашения США с талибами*

В МИД Турции заявили, что Анкара поддерживает подписание соглашения между США и движением «Талибан» (организация запрещена в России)* о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы рады, что Соединенные Штаты и талибы договорились о семидневном общенациональном сокращении насилия в Афганистане с 22 февраля», — говорится в сообщении.

Кроме того, Турция выразила надежду на то, в течение этого периода положения соглашения будут неукоснительно приводиться в действие.

В турецком МИД отметили, что документ «проложит путь к прочному миру, достигнутому посредством межафганских переговоров».

Ранее американский госсектераь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и террористическая группировка «Талибан» (организация запрещена в России), вероятно, подпишут соглашение в субботу, 29 февраля.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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