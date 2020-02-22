Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
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Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения огня в Сирии установила 25 нарушений, Турция — 14. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отмечается, что шесть нарушений зафиксировано в провинции Латакия, 11 — в Идлибе, три — в Хаме, пять — в Алеппо.
Турецкая армия отметила 13 фактов открытия огня в Идлибе, один — в Алеппо.
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