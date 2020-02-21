США отказались размещать ядерные ракеты малой мощности в Европе

Представитель Пентагона заявил, что США не будут размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что у Вашингтона нет в планах устанавливать «новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности» на европейской территории.

«Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — добавил представитель американского оборонного ведомства.

Как известно, возможность развертывания ядерных зарядов малой мощности прописана в новой ядерной доктрине США, которая была утверждена администрацией президента США Дональда Трампа.