Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.

Политик анонсировал предстоящее 21 февраля общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он уверен, что этот разговор определит позицию страны в отношении Сирии.

По данным Эрдогана, что в боях были убиты порядка 150 военных сирийской армии. Также он отметил, что происходящие в городе в Сирии ситуации больше напоминает войну.

Президент Турции рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон предложили Путину провести четырехсторонних саммит по Сирии в Стамбуле 5 марта 2020 года.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что обсуждается возможность проведения саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции.

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