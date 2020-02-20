Минобороны Турции опровергло данные о запросе у США двух ЗРК Patriot

Официальный представитель министерства обороны Турции опроверг информацию о том, что Турция обратилась к США за двумя зенитно-ракетными комплексами Patriot для сдерживания Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы «наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».

Протурецкие военные 20 февраля перешли в наступление против сирийской армии в Идлибе. Российские Су-24 нанесли удар по атакующим, из-за чего Сирия смогла успешно отразить нападение.

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