Российская авиация нанесла удары по прорвавшим оборону армии Сирии в Идлибе

Российский Центр примирения сообщил, что на одном из участков в Идлибе террористы начали массированное наступление на правительственные силы Сирии при поддержке артиллерии Турции, российская авиация нанесла удары по террористам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Были ранены четверо сирийских военных.

Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по боевикам, благодаря чему атака была отбита войсками Сирии. После того как российская сторона донесла до командования Турции эту информацию, Турция прекратила огонь по сирийским войскам, отметили в Центре.

Россия призвала Турцию прекратить поддерживать боевиков.

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