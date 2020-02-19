Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе по астанинским соглашениям

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара имеет право на применение военных мер в случае необходимости в сирийской провинции Идлиб согласно пятому пункту астанинских соглашений. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Министр напомнил, что турецкая республика является одним из гарантов сохранения режима перемирия в сирийском регионе.

«Турция... может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня», — сказал он на заседании парламента.

Акар подчеркнул, что турецкая армия не намерена оставлять свои наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, он добавил, что Анкара даст многократный ответ на любые атаки и обстрелы своих военных.

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