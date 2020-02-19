ПНС Ливии прекратило участие в переговорах по военным вопросам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пока прекратило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, такое решение ПНС приняло после обстрела порта Триполи.

«В связи с этим объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока не будет занята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений», — говорится в заявлении ПНС.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.