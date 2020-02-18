Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
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В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА «СеверПост.ru».
Уточняется, что все трое являлись военнослужащими в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, находящейся в поселке Печенга.
Отмечается, что в пресс-службе Северного Флота пока подтвердили смерть только одного военного.
Представители СФ также уточнили, что на теле погибшего контрактника не было найдено следов насильственной смерти. Гибель военного связывают с личными обстоятельствами.
По данному факту инициирована проверка.
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