Трое военных погибли в воинской части под Мурманском

В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА «СеверПост.ru».

Уточняется, что все трое являлись военнослужащими в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, находящейся в поселке Печенга.

Отмечается, что в пресс-службе Северного Флота пока подтвердили смерть только одного военного.

Представители СФ также уточнили, что на теле погибшего контрактника не было найдено следов насильственной смерти. Гибель военного связывают с личными обстоятельствами.

По данному факту инициирована проверка.

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