Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения
Военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом в Facebook заявила пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины.
По данным ООС, атака началась утром 18 февраля. Как утверждает сторона, военные ЛНР открыли огонь из гранатометов, минометов и пулеметов, хотя такие орудия запрещены минскими соглашениями.
«Они перешли на активные наступательные действия и попытались прорваться через линию соприкосновения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время боевые действия продолжаются.
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