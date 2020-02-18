Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

Военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом в Facebook заявила пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины.

По данным ООС, атака началась утром 18 февраля. Как утверждает сторона, военные ЛНР открыли огонь из гранатометов, минометов и пулеметов, хотя такие орудия запрещены минскими соглашениями.

«Они перешли на активные наступательные действия и попытались прорваться через линию соприкосновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

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