Шойгу прилетел в Рим на переговоры с главами МИД и Минобороны Италии

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Рим, где у него в формате «2 + 2» пройдут переговоры с главами МИД и Минобороны России и Италии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского оборонного ведомства Россияну Марковскую.

По ее словам, в рамках рабочего визита Шойгу встретится с итальянским министром обороны Лоренцо Гуэрини.

«Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества», — сказала Марковская.

Ранее Шойгу с рабочим визитом побывал в Белграде.