Sham: американская военная техника переброшена из Ирака в Сирию

США перебросили военную технику из Ирака в Сирию, сообщает радиостанция Sham FM на своей странице в Facebook.

По данным радиостанции, около 55 военных грузовиков с техникой, танками, снаряжением и инженерным оборудованием прибыли в сирийскую провинцию Хасаке с территории Ирака.

Антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, действует в Ираке и Сирии с 2014 года. Ее присутствие на сирийской территории не санкционировано местными властями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии

— Жертвой стрельбы военных США в Сирии стал подросток

— США недовольны действиями России и Турции в Идлибе