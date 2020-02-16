Sham: американская военная техника переброшена из Ирака в Сирию
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США перебросили военную технику из Ирака в Сирию, сообщает радиостанция Sham FM на своей странице в Facebook.
По данным радиостанции, около 55 военных грузовиков с техникой, танками, снаряжением и инженерным оборудованием прибыли в сирийскую провинцию Хасаке с территории Ирака.
Антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, действует в Ираке и Сирии с 2014 года. Ее присутствие на сирийской территории не санкционировано местными властями.
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