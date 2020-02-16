CNN: США пригрозили уничтожить талибов в случае нарушения перемирия

Американская сторона ликвидирует боевиков террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), если они нарушат договор о перемирии, который был достигнут между сторонами ранее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его словам, США могут устранить боевиков и сделают это, если те нарушат соглашение. Именно так сказали представители американской делегации президенту Афганистана Ашрафу Гани на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы гарантируем, ... у США будет достаточно сил, чтобы уничтожить их [боевиков]», — процитировал источник.

Он также добавил, что американцы пообещали быть «с Афганистаном всегда» и не «отказываться от них».

14 февраля стало известно, что США и талибы смогли договориться о семидневном перемирии.

Талибан (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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