Трамп и Эрдоган обсудили события в Идлибе

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что президенты заявили о неприемлемости атаки сирийских войск в Идлибе. Кроме того, Трамп и Эрдоган обменялись мнениями о вариантах разрешения кризисной ситуации в регионе.

Уточняется, что также среди затронутых в рамках телефонного разговора тем также был кризис в Ливии.

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