Трамп и Эрдоган обсудили события в Идлибе
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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что президенты заявили о неприемлемости атаки сирийских войск в Идлибе. Кроме того, Трамп и Эрдоган обменялись мнениями о вариантах разрешения кризисной ситуации в регионе.
Уточняется, что также среди затронутых в рамках телефонного разговора тем также был кризис в Ливии.
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