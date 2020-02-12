Турецкая армия перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы

Турецкие военные доставляют ракетные комплексы к наблюдательным пунктам, которые расположены на территории Идлиба. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что военные части достигли района Рейханлы, расположенной на границе с Идлибом провинции Хатай.

Уточняется, что с соблюдением усиленных мер безопасности к границе переброшены 15 грузовиков с необходимой техникой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Турция полна решимости»: Эрдоган пригрозил Сирии и России

— Турция может атаковать правительственные войска Сирии вне зоны деэскалации в Идлибе

— Армия Сирии взяла под контроль четыре наблюдательных пункта в Идлибе