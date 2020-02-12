Турецкая армия перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы
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Турецкие военные доставляют ракетные комплексы к наблюдательным пунктам, которые расположены на территории Идлиба. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что военные части достигли района Рейханлы, расположенной на границе с Идлибом провинции Хатай.
Уточняется, что с соблюдением усиленных мер безопасности к границе переброшены 15 грузовиков с необходимой техникой.
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