CNN: США могут объявить о соглашении с «Талибаном»** на этой неделе
Администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе объявить о подписании мирного с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух представителей Пентагона.
Отмечается, что документ будет являться «объявлением о сокращении насилия».
Как стало известно, в нем будет содержаться призыв к установлению режима прекращения огня со стороны коалиции и талибов.
«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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