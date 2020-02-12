Администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе объявить о подписании мирного с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух представителей Пентагона.

Отмечается, что документ будет являться «объявлением о сокращении насилия».

Как стало известно, в нем будет содержаться призыв к установлению режима прекращения огня со стороны коалиции и талибов.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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