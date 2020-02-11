Парламент Северной Македонии санкционировал вступление страны в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении страны в Североатлантический альянс, трансляция заседания собрания велась на сайте законодательного собрания.

Договор получил единогласную поддержку членов комитет парламента по внешней политике, после чего он был направлен на пленарное заседание законодательного собрания для утверждения.

Договор о вступлении страны в НАТО поддержали 114 депутатов из 120.

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