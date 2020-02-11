Число контуженных военных США при ракетном ударе Ирана увеличилось до 119
Минимум 109 военных американской армии получили контузии при ракетном ударе Ирана по базе США в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия», — говорится в сообщении. Отмечается, что это на 45 человек больше, чем в предыдущем отчете.
Согласно данным пресс-службы, 76 военных уже вернулись к исполнению обязанностей. Для тщательного обследования после ракетного удара были направлены 27 человек в Германию, из них 21 впоследствии доставлен в США.
Состояние еще пяти пострадавших оценивают врачи, один уже приступил к службе в Ираке.
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