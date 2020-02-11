«Панцирь» сбил два беспилотника, летевших к российской базе Хмеймим в Сирии

На российской базе Хмеймим в Сирии комплексы ПВО «Панцирь» отразили две атаки беспилотников вечером 9 февраля. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

По его словам, средства противовоздушной обороны России выявили и отразили с наступлением темноты два атаки на базу, которые производились с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Боренков отметил, что они были запущены с территории идлибской зоны деэскалации, контролируемой боевиками.

«Ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» первая атака — с северо-восточного направления — отражена на расстоянии около 2 км от базы», — уточнил он.

Вторая цель была поражена в 6 км от базы.

В ходе операции российские военные не пострадали, материальный ущерб нанесен не был.

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