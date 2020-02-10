Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе. Об этом он сказал в в эфире телеканала «Украина 24».
По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.
«Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось», — сказал Ермак.
Он отметил, что это происходит в «нормандском формате», а также в Минске.
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