Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе. Об этом он сказал в в эфире телеканала «Украина 24».

По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.

«Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось», — сказал Ермак.

Он отметил, что это происходит в «нормандском формате», а также в Минске.

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