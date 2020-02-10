СМИ: в Ираке взрыв произошел на пути колонны с грузом для войск США
В Ираке на пути следования военной колонны, доставлявшей груз для американских военных сработало взрывное устройство, сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Взрывное устройство сработало в районе эль-Удвания к югу Багдада.
Поврежден один автомобиль. Никто не пострадал.
По данным источников, американский автомобиль, на который было нацелено взрывное устройство, был загружен военной техникой.