Трамп заявил о наличии у США «супербыстрых» ракет для противостояния России

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы имеют в наличии «супербыстрые» ракеты для противостояния России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, таких ракет у военных США много.

«Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — отметил Трамп.

Он добавил, что такое вооружение необходимо, поскольку Россия имеет «нечто подобное».

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