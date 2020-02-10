Турция уничтожила свыше 100 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных в Идлибе
Турция отреагировала на гибель своих военных в сирийской провинции Идлиб, совершив обстрел 115 целей армии Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкое Минобороны.
Согласно поступившей информации, в результате произведенных Анкарой ударов были нейтрализованы 101 солдат правительственных войск арабской республики.
Кроме того, турецкими военными были уничтожены три танка, две артиллерийские позиции, а также был сбит один вертолет.
«В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», — заявило турецкое оборонное ведомство.
Ранее сообщалось, что при артиллерийском обстреле в сирийском Идлибе погибли пять турецких военных.
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