Турция уничтожила свыше 100 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных в Идлибе

Турция отреагировала на гибель своих военных в сирийской провинции Идлиб, совершив обстрел 115 целей армии Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкое Минобороны.

Согласно поступившей информации, в результате произведенных Анкарой ударов были нейтрализованы 101 солдат правительственных войск арабской республики.

Кроме того, турецкими военными были уничтожены три танка, две артиллерийские позиции, а также был сбит один вертолет.

«В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», — заявило турецкое оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что при артиллерийском обстреле в сирийском Идлибе погибли пять турецких военных.

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