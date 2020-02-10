Турция захотела от НАТО помощи в ситуации в Идлибе

Турция ожидает, что НАТО окажет ей поддержку и помощь в ситуации, которая сложилась в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правящей в стране Партии справедливости и развития Омера Челика.

По его словам, Североатлантическому альянсу следует быть солидарным с Анкарой.

«Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом», — сказал Челик

До этого стало известно, что при артиллерийском обстреле в сирийском Идлибе погибли пять турецких военных.

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