Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе

Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что турецкие военнослужащие применили тяжелые артиллерийские орудия. Обстрелы прошли в городе Саракиб и его окрестностях.

Кроме того, по данным СМИ, вооруженные отряды сирийской оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии напали на подразделения правительственной армии на востоке провинции Идлиб.

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