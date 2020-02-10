Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе
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Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что турецкие военнослужащие применили тяжелые артиллерийские орудия. Обстрелы прошли в городе Саракиб и его окрестностях.
Кроме того, по данным СМИ, вооруженные отряды сирийской оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии напали на подразделения правительственной армии на востоке провинции Идлиб.
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